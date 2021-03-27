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ارتفاع الصادرات المصرية إلى شرق أوروبا بقيمة 46.5 مليون دولار

السبت 27/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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حقق صافي الصادرات المصرية إلى أهم دول شرق أوروبا، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الصادرات المصرية إلى دولة اليونان، وفق بيانات حكومية، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا نحو 404 مليون و602 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 358 مليون و195 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 46 مليون و407 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لليونان كانت في صدارة الترتيب، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 93 مليون و237 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 68 مليون و984 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 24 مليون و253 ألف دولار، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من اليونان لتصبح 44 مليون و122 ألف دولار، مقابل 79 مليون و574 ألف دولار خلال نفس الفترة.


وشملت قائمة دول شرق أوروبا، كلا من: روسيا الاتحادية وبلغت الصادرات المصرية إليها 40 مليون و665 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 28 مليون و468 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 12 مليون و197 ألف دولار، وفى المقابل تراجعت الواردات المصرية من روسيا إلى 304 مليون و87 ألف دولار، مقابل 332 مليون و875 ألف دولار خلال نفس الفترة بتراجع بلغ 28 مليون و788 ألف دولار.

وارتفعت أيضا الصادرات المصرية، إلى أوكرانيا لتصل إلى 9 ملايين و99 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 5 ملايين و701 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 3 ملايين و398 ألف دولار.

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