بعد حادث تصادم قطاري سوهاج.. شاهد رسائل أهالي طهطا إلى السيسي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها التقت بعدد من أهالي مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج في طهطا، مشيرة إلى أن جميعهم يشعرون بالامتنان لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحادث، ويرسلون رسائل شكر للقيادة السياسية.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن70% من حالات الإصابة عبارة عن كسور، وسيتم نقل 3 حالات إلى معهد ناصر لاحتياج حالتهم إلى تدخل طبي دقيق، حيث سيتم نقلهم عبر الطائرة العكسرية، منوهة بأنه جاري رفع إحدى عربات القطار حاليا.



وأضافت وزيرة الصحة، "الأهالي قالوا أن سيارات الإسعاف وصلت في غمضة عين".

