Advertisements

الليلة.. عرض حكاية "لو كنت يوم أنساك" لـ هنا الزاهد عبر قناة "DMC"

السبت 27/مارس/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تُعرض قناة "DMC" الليلة حكاية "لو كنت يوم انساك"، وهي الحكاية السابعة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ومن المُقرر عرضها في تمام الساعة السابعة وربع مساءً، وتُعاد على قناة DMC drama في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً.

حكاية "لو كنت يوم انساك"، من تأليف هند عبدالله، إنتاج كريم أبو ذكري وشركة سينرجي، وهي بطولة هنا الزاهد، طارق الإبياري، أحمد حاتم، وكوكبة مميزة من النجوم.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر"تدور أحداثه في إطار ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وعرض منه مؤخرًا حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، "ساندي كراش"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، والمسلسل من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد حادث تصادم قطاري سوهاج.. شاهد رسائل أهالي طهطا إلى السيسي

منذ 41 دقيقة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

06:06 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها