الليلة.. عرض حكاية "لو كنت يوم أنساك" لـ هنا الزاهد عبر قناة "DMC"

تُعرض قناة "DMC" الليلة حكاية "لو كنت يوم انساك"، وهي الحكاية السابعة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ومن المُقرر عرضها في تمام الساعة السابعة وربع مساءً، وتُعاد على قناة DMC drama في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً.



حكاية "لو كنت يوم انساك"، من تأليف هند عبدالله، إنتاج كريم أبو ذكري وشركة سينرجي، وهي بطولة هنا الزاهد، طارق الإبياري، أحمد حاتم، وكوكبة مميزة من النجوم.



مسلسل"حلوة الدنيا سكر"تدور أحداثه في إطار ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وعرض منه مؤخرًا حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، "ساندي كراش"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، والمسلسل من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.