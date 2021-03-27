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إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

السبت 27/مارس/2021 - 10:25 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، عن إصابة عدة أشخاص بجروح، جراء إطلاق النار في ولاية فيرجينيا.

 

وقالتت الشرطة الأمريكية، في تغريدة على "تويتر": "تحقق شرطة فيرجينيا بيتش، في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط عدة جرحى".

 

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن إصابات بعض الجرحى قد تشكل خطرا على حياتهم.

 

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن التحقيق مستمر في مكان الحادث، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل، وفقط نوهت بانتشار كبير لرجال الشرطة على ساحل المحيط بين 17 و 22 شارع.

 

وكانت الشرطة الأمريكية طلبت من المواطنين، تجنب هذه المنطقة في الوقت الراهن، ووعدت بتقديم المزيد من المعلومات، عند توفرها.

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ولاية فيرجينيا الشرطة الأمريكية اطلاق نار أمريكا

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