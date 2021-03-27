صلاة غائب وأجهزة تعويضية.. 3 قرارات جديدة بشأن حادث قطاري سوهاج



ساعة بعد الآخرى، تصدر مؤسسات الدولة قرارات بشأن حادث قطاري سوهاج، وذلك من أجل إحتواء الأزمة.





وكان تصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.





صلاة الغائب بعد العشاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مواساة لأهالى شهداء حادث قطارى سوهاج فإنه سيصلي مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، اليوم السبت، عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.



وقال جمعة فى تصريحات له إن ذلك يأتى في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





أجهزة تعويضية

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن تدخلت منذ معرفة الإسعاف الحادث، مع متطوعين وجمعيات أهلية، وتم الذهاب لمكان الحادث، وكل من يعانى من إصابات خفيفة تم نقله، ويتم التعامل نفسيا مع المصابين بتهدئة الأطفال والسيدات، وتقديم كل ما هو مطلوب مع الوزارات الأخرى.





وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت أنه يتم تقديم الدعم النفسى وليس المادى فقط، موضحة أن الرئيس السيسى وجه بمضاعفة التعويضات، مردفة: "الرئيس قال الـ50 ألف ضاعفوها، والمصابين من 20 إلى 40 ألف حسب نوع الإصابة، ومدة بقاء المصاب في المستشفى، والإعاقة نتكفل فيها فى وقت العلاج أو أجهزة تعويضية أو أطراف صناعية".



تحرك من مجلس النواب

وعن دور البرلمان، أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستستخدم جميع الأدوات الرقابية تجاه حادث تصادم قطارى سوهاج، متابعا: "طبقا للدستور ولائحة المجلس نحن الجهة الرقابية التي تراقب أداء الحكومة، ولنا الحق في الحصول على التقارير من الجهات المختصة وأراء المواطنين وتقديم تقرير نهائي وستكون هناك محاسبة جنائية ومحاسبة سياسية للمسئولين عن الحادث".