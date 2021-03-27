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مفاجأة عن بنك الدم في المحافظة بسبب حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى كلية الطب في محافظة سوهاج، إنه منذ الإبلاغ عن حادث تصادم القطارين استقبل المستشفى حالات المصابين، ويتم التعامل مع تلك الحالات طبقا لخطورتها، حيث يجرى التعامل مع الإصابات الأكثر خطورة بشكل أسرع، وهناك 4 حالات دخلت غرف العناية المركزة مباشرة، لنظرا لأن حالتهم حرجة، وجرى إجراء تدخل جراحي عاجل لـ 11 مريض، وتمت بنجاح، ولا يوجد وفيات من بين المصابين بالمستشفى.

وأضاف "سعد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن بعض المصابين سيتم الموافقة على خروجهم من المستشفى بالتنسيق مع الجهات المعنية نظرا لوجود تحقيقات في النيابة، والحالة العامة جيدة للغاية للمرضى.

ولفت أنه بمجرد وقوع الحادث كان هناك استنفار لكل الطاقات الإيجابية للمواطنين، وجرى سحب رقم تاريخي في بنك الدم، ووصل عدد أكياس الدم لـ 250 كيس دم، وشهد بنك الدم هجوم كاسح من طلاب الجامعات، أكثر من ضعف الاحتياطي، وجرى توجيه بعض المتبرعين للمستشفى التعليمي، وحصلنا على أرقام هواتفهم عند الحاجة.

ولفت أن رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة تفقدوا المصابين بالمستشفى والوضع على الأرض، وطمأنة المصابين بوقوف الدولة وأجهزتها بجانبهم.

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