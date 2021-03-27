62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، 62291 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لما أظهره موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس

وشهدت الهند ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.

وأصبحت الهند الآن سادس أكثر دول العالم تضررًا مع ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 450 ألف حالة.

وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.