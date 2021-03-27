"الضرائب" تفتح أبوابها للمواطنين اليوم لاستقبال إقراراتهم الضريبية

قررت مصلحة الضرائب قيام كل من مركز كبار الممولين و مركز متوسطي الممولين و مركز كبار المهن الحرة بالعمل اليوم السبت الموافق 27 مارس و ذلك فى مواعيد العمل الرسمية، حيث تفتح هذه المراكز أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين ليس فقط لممولي تلك المراكز الثلاثة ولكن لكافة الممولين في مختلف المأموريات الضريبية ممن يرغبون في تلقى المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.



