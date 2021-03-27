Advertisements

"الضرائب" تفتح أبوابها للمواطنين اليوم لاستقبال إقراراتهم الضريبية

السبت 27/مارس/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
قررت مصلحة الضرائب قيام كل من مركز كبار الممولين و مركز متوسطي الممولين و مركز كبار المهن الحرة  بالعمل  اليوم السبت الموافق 27 مارس و ذلك  فى مواعيد العمل الرسمية، حيث تفتح هذه المراكز أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين ليس فقط لممولي تلك المراكز الثلاثة ولكن لكافة الممولين في مختلف المأموريات الضريبية ممن يرغبون في تلقى المساعدة  لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وذلك حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على التيسير علي الساده الممولين خلال موسم الإقرارات الضريبيه سواء من  الاشخاص الطبيعيين، او الشركات، أو كبار الممولين،  وبناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب الضرائب الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 8 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حادث تصادم قطاري سوهاج.. شاهد رسائل أهالي طهطا إلى السيسي

منذ ساعة الا ربع

فك الشمع وفتحه مجددا.. مفاجأة بشأن مصنع ملابس بعقار جسر السويس المُنهار

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونيا للوقاية من كورونا

"الضرائب": مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية حتى 16 أبريل القادم

"البحوث الضريبة": تسهيلات كبيرة للممولين لتقديم الإقرارات قبل 19 إبريل

مصلحة الضرائب تستعد لتطبيق منظومة الإجراءات المميكنة

وزير المالية يعلن إنطلاق المشروع القومى لميكنة ومصلحة الضرائب المصرية

وزير المالية: القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

06:06 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها