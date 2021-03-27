"الزراعة": تنفيذ 13 مدرسة حقلية في 7 محافظات خلال أسبوع





قال عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد أنه تم خلال هذا الأسبوع إبتداء من ١٥- ٢٥ مارس الجاري تنفيذ (١٣) مدرسة حقلية علي النحو التالي:





*(٣) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيره وكفر الشيخ وبني سويف .

*‏*(١) مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة بني سويف .

*‏*(٢) مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي الغربية والدقهلية .

*‏*(٤) مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والنوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية .

*‏*(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ .





يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، وتحت رعاية محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



