بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

كشف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تطورات حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: "إن رئيس الجمهورية يتابع تطورات الحادث شخصيا، مشيرا إلى أن الوضع كان صعب للغاية في البداية نظرا لانقلاب 5 عربات قطار، ولكن تم التصرف سريعا.



وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المحافظة والاتصال بالمحافظات القريبة لطلب المساعدة عند الحاجة.



وأشار إلى أن أكثر نصف عدد المصابين خرجوا من المستشفيات، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تفقدوا أمس المستشفيات واطمئنوا على حالة المصابين، وجرى نقل 3 حالات الحرجة أو شديدة بواسطة طائرة عسكرية أمس للقاهرة، ووزيرة الصحة كانت بصحبتهم، منوها أن جرى تسليم جثث ضحايا الحادث لذويهم عدا جثمانين مجهولين.



وأكد أنه جرى رفع الأنقاض من السكة الحديد وجاري فحص الطريق، والنائب العام تفقد مكان الحادث كما أن فريق الرقابة الإدارية تفحص بشكل دقيق لمكان الحادثة، لافتا أن أكياس الدم متوفرة بالمستشفيات، ولكن المواطنين مبهرين في كل الأوقات، مشيدا بالشباب المشارك في التبرع بالدم، حيث تبرعوا بكميات غير عادية.

