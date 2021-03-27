وسائل إعلام: مقتل 50 شخصا في ميانمار بعد إطلاق قوات الأمن النار على محتجين

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بمقتل 50 شخصا في ميانمار بعد إطلاق قوات الأمن النار على محتجين.

وقد فتحت قوات الأمن في ميانمار، النار على حشد احتج خارج مركز للشرطة في يانغون العاصمة التجارية في الساعات الأولى من صباح السبت، وقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في الحادث الذي وقع في ضاحية دالا بالمدينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميانمار ناو".