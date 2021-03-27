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أمنية العربي زوجة محمد مهران في "نسل الأغراب" (خاص)

السبت 27/مارس/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة أمنية العربي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

وقالت أمنية العربي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث إمرأة تُدعى "حنان" وهي متزوجة من "سعادة" الذي يُجسد دوره الفنان محمد مهران، وهي شخصية اجتماعية جدًا، ومتضامنة مع أهل زوجها وتقف معهم دائمًا ضد شقيقتها.

وأشارت أمنية العربي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" هو وجود المخرج محمد سامي، حيث أنها كانت ترغب كثيرًا في العمل معه، مُضيفة:"كان حلم كبير بالنسبة لي إن اشتغل مع المخرج محمد سامي، وكنت هشتغل معاه في حاجة من حوالي سبع سنين بس محصلش نصيب، لحد ما جت الفرصة دي واتقابلنا وقعدت معاه".

وأعربت أمنية العربي عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا، حيث أنها كانت ترغب أيضًا في العمل معهم، لافتة إلى أن كواليس العمل رائعة، والمخرج محمد سامي يهتم طوال الوقت بأدق التفاصيل، وجميع الأشخاص المشاركين في العمل سواء من أمام الكاميرا أو من ورائها لكي ينال العمل على إعجاب الجمهور.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم.
أمنية العربي زوجة محمد مهران في "نسل الأغراب" (خاص)
أمنية العربي زوجة محمد مهران في "نسل الأغراب" (خاص)

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