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موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ربع نهائي اليوروباليج

السبت 27/مارس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا، على غرناطة الإسباني يوم الخميس الموافق 8 أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي.


وتقام مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في ربع نهائي اليوروباليج، على ملعب لوس كارمينيس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكان الشياطين الحمر تأهل إلي هذا الدور، بعدما تجاوز فريق ميلان في دور الـ 16، بنتيجة 1-1 ذهابًا في أولد ترافورد، وفاز إيابًا بهدف نظيف في السان سيرو.


بينما غرناطة تجاوز مولده النرويجي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، فاز بملعبه بهدفين نظيفين، وخسر في النرويج بهدفين مقابل هدف.


يذكر ان الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، سيلاقي الفائز من مباراة روما الإيطالي وأياكس أمستردام، في دور نصف النهائي.

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