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شاهد.. لحظة استخراج ضحايا عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
داليا عادل - هبة عبد الحفيظ
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تنشر "الفجر"، فيديو لحظة استخراج ضحايا عقار جسر السويس المنهار.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

من جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.

وسوف يوافيكم موقع الفجر الإلكتروني بكافة التفاصيل لاحقا.

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