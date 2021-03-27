منتخب مصر لم يتلقى إخطار من الأهلي بإصابة نجم الفريق





علق الإعلامي عمر ربيع ياسين، على استياء مسئولي النادي الأهلي من استدعاء أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف منتخب مصر.





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" إن منتخب مصر لم يتلقى إخطار من النادي الأهلي بإصابة أيمن أشرف.





وتابع: "على مسئوليتي فإن منتخب مصر تفاجئ بإصابة أيمن أشرف في المعسكر والأهلي لم يبلغ طبيب منتخب مصر بأن أيمن يعاني من الإصابة".



