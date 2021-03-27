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4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت محافظة القاهرة خلال الساعات الأخيرة، صورة مأساوية نتجت عن انهيار عقار بمنطقة جسر السويس الذي تسبب في سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.


كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا في الثالثة فجرا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).


ارتفاع عدد الوفيات والمصابين
وحسب آخر الاحصائيات عن الوفيات والمصابين بالواقعة، فارتفع ضحايا انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من عشرة طوابق بشارع جسر السويس في شرق القاهرة إلى 8 قتلى و29 مصابا، فيما تم انتشال عدد من المواطنين أحياء منهم 5 من أسرة واحدة.


ميل مفاجئ.. وهروب بعض السكان
اما التقارير الأولية عن الحادث أكدت أن العقار شهد ميل مفاجئ منذ يومين وبعض السكان خشى على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

عدد سكان العقار والعاملين به
وفقا للتقرير الأولي، فإن العقار كان به مخزن أقمشة ومصنع ملابس في طوابقه الثلاثة الأولى تخص المالك"، أما بقية الطوابق فكانت سكنية يقطنها أكثر من 100 شخص.

وأضاف الشهود أن مصنع الملابس به عدد كبير من العمال، وجميعهم يبيتون بداخله.


سبب انهيار عقار جسر السويس
وعن سبب انهيار عقار جسر السويس، قالت تقارير إن العقار المنهار شيد بالمخالفة، أعلى ثلاجة حفظ أغذية شهيرة بثلاجة الزهراء، أدت إلى تهالك أساس العقار.



وكانت محافظة القاهرة تصدت لمصنع مخالف ببدروم العقار وأغلقته بشكل مسبق قبل انهيار العقار، وبعد غلق المصنع عاد للعمل بشكل غير قانوني خلسة، وقد يكون ذلك ساهم في انهيار العقار.

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