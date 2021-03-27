دقيق حداد في افتتاح مؤتمر "وثيقة الأخوة الإنسانية" على ضحايا حادث قطاري سوهاج



حرص المشاركون في مؤتمر "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية" بالوقوف دقيقة حداد على أرواح حادث قطاري سوهاج، الذي انطلق برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول"، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.



وتدور جلسات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسة تركز على المبادئ التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في مجالات؛ العقيدة والعبادات، والأخلاق والمعاملات، والقانون العام، والقانون الخاص.



ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه كبرى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، على مدار يومين، إلى نشر المبادئ السامية التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وبيان مدى عناية الوثيقة بإعلاء القيم النبيلة في التعايش والاحترام المتبادل، والتسامح والحوار وقبول الآخر.



كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيق المبادئ الشرعية والقانونية في حفظ النفس البشرية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المرأة والطفل والضعفاء.