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الأرصاد: الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والعظمى في الإسكندرية 19 (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يكون مائلا للبرودة أيضًا على السواحل الشرقية، ومعتدلا على جنوب سيناء، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11.
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 12.
سيوة العظمى 19 والصغرى 9.
بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13.
دمياط العظمى 18 والصغرى 13.
الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.
السويس العظمى 20 والصغرى 14.
العريش العظمى 18 والصغرى 12.
طابا العظمى 22 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 7.
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16.
الغردقة العظمى 26 والصغرى 15.
الفيوم العظمى 22 والصغرى 12.
بني سويف العظمى 22 والصغرى 12.
المنيا العظمى 23 والصغرى 12.
أسيوط العظمى 23 والصغرى 13.
سوهاج العظمى 24 والصغرى 13.
قنا العظمى 25 والصغرى 14.

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