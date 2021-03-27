ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بسرقة المساكن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادة المسروقات.



فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسمى شرطة الدخلية - أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما أقرا بإرتكابهما 9 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

