مجلس جامعة جنوب الوادي يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج





استهل مجلس جامعة جنوب الوادى، جلسته التى عقدت اليوم، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج والذى وقع أمس الجمعة.



وأكد مجلس الجامعة الذى عقد بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، على خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم، مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



وأعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مستشفيات الجامعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى فور وقوع الحادث أمس الجمعة، استعدادا لاستقبال أى حالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى قيام كليتى الطب والتربية الرياضية بإطلاق حملات للتبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث، داخل بنوك الدم بمستشفي عبدالوهاب المرزوق للطوارئ، والمستشفى الجامعى بمنطقة المعبر بوسط مدينة قنا.





