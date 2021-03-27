نائب يكشف توصيات البرلمان بشأن مرفق السكك الحديدية (فيديو)

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأحد نواب محافظة سوهاج، إن جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة كانوا متواجدين في المسشتفيات التي نقل إليها مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتقديم المساعدة في تنظيم عملية التبرع بالدم ونقل المصابين ونقل الوفيات مع الحماية المدنية والإسعاف وكان دورهم واضح جدا.



وأضاف سالم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "اليوم، أن هناك وفد برلماني مكون من المهندس أشرف رشاد والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس سيزورون المحافظة والمستشفيات التي نُقل إليها المصابون".



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مرفق السكك الحديدية عانى من مشكلات ضخمة ومتراكمة منذ عشرات السنوات، وكانه يتكبد خسائر، حتى بلغت خسائره المرحلة نحو 92 مليار جنيه، لكن القيادة السياسية وجهت بتطوير مرفق السكك الحديدية والاهتمام به.



وأردف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة ولجنة الحسابات الختامية أوصت عدة توصيات تتعلق بضرورة رفع كفاءة العنصر البشري للعاملين في السكك الحديدية وتدريبهم للحد من الحوادث وتحسين النواحي الفنية للبنية التحتية.



وأوضح مصطفى سالم: "أوصينا بضرورة التأمين على ممتلكات الهيئة والركاب، وفض التشابكات المالية التي يتربت عليها خسائر وتؤثر على عمل الهيئة، وأوصينا بضرورة تشكيل لجنة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية للوقوف على مدى فاعلية الخطط وكفاءة السياسات التي وضعتها الهيئة وبحث مسببات عدم تحقيقها حتى الآن".

