جهود الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال

تواصل وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها علي أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

