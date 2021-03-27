Advertisements

جهود الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال

السبت 27/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تواصل وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها علي أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

فك الشمع وفتحه مجددا.. مفاجأة بشأن مصنع ملابس بعقار جسر السويس المُنهار

منذ ساعة و نصف

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 8 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بدون رحمة.. أب يلقى بأطفاله الثلاثة أسفل عجلات قطار المنيا

القبض على صاحب مصنع للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

الداخلية تواصل جهودها لضبط قضايا النصب والاحتيال على المواطنين

بزعم الاستثمار.. ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

ضبط صاحب معرض سيارات لاحتياله على أموال المواطنين بحجة استثمارها بالإسكندرية

ضبط مدير شركة لنصبه على المواطنين راغبي استثمار أموالهم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

10:58 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

06:06 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها