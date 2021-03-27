كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال شهر

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 505 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 490 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 101275 إصابة.

وبحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 500 حالة، لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، الأمر الذي يعمق المخاوف من عودة ظهور العدوى خاصة مع خروج المزيد من الأشخاص في الطقس الأكثر دفئًا.

ورصدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، خمس وفيات أخرى بكوفيد-19 لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1721 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن حصيلة اليوم السبت هي الأعلى منذ 19 فبراير عندما سجلت البلاد 561 إصابة جديدة.