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تحرير 4861 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 27/مارس/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4861 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2220 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
147 مخالفة السير بدون تراخيص.
9 مخالفات الدراجات النارية.
46 مخالفة موقف عشوائى.
20 مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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