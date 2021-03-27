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جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية
السبت 27/مارس/2021 - 11:37 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها
فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1301) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (226) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (9) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة: ضبط (2) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 35 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1301) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (226) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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