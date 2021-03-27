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العثور على 7 ناجين في غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين بالسودان

السبت 27/مارس/2021 - 11:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بالعثور على 7 ناجين في غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفا أقصى شمال السودان.

 

وفي سياق آخر، قال مصدر سوداني رفيع، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن هناك توصيات رفعت للجنة الطوارئ العليا بينها فرض إغلاق جزئي في الخرطوم لمواجهة فيروس  كورونا.

 

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة فى السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافى.

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مسؤوليين محليين غرق قارب السودان

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