Advertisements

صحة كفر الشيخ: دورات تدريبية مكثفة للأطقم الطبية لمكافحة العدوي

السبت 27/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية قامت بعقد دورتين تدريبيتين على أساليب مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.

وأضافت سلام، أنه قد تم عقد دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض العناية المركزة على أساسيات مكافحة العدوى،كما عُقدت دورة تدريبية أخرى لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض قسم الإستقبال بالمستشفيات.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عقد الدورات جاء تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والتي تهدف إلى زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة و نصف

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

فك الشمع وفتحه مجددا.. مفاجأة بشأن مصنع ملابس بعقار جسر السويس المُنهار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها