صحة كفر الشيخ: دورات تدريبية مكثفة للأطقم الطبية لمكافحة العدوي



أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة مكافحة العدوى بالمديرية قامت بعقد دورتين تدريبيتين على أساليب مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية.



وأضافت سلام، أنه قد تم عقد دورة تدريبية لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض العناية المركزة على أساسيات مكافحة العدوى،كما عُقدت دورة تدريبية أخرى لمدة يومين لتدريب أطباء وتمريض قسم الإستقبال بالمستشفيات.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عقد الدورات جاء تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية والتي تهدف إلى زيادة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.