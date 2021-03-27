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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق العاجل في انهيار عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما وجه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

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