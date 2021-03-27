طوابير التبرع بالدم ومطاعم بالمجان.. مشاهد إنسانية في حادث قطاري سوهاج

رغم حادث قطاري سوهاج المأسوي وأثره الأليم في نفوس الشعب المصري، إلا أنه أظهر مشاهد إنسانية وشهامة المواطنين، حيث تسابق الشباب على التبرع بالدم بإنقاذ المصابين في المستشفيات.



ويرصد "الفجر"، أبرز المشاهد الإنسانية في حادث تصادم قطاري سوهاج.



تاكسي التبرع بالدم

لعل أبرز المشاهد الإنسانية في حادث تصادم قطاري سوهاج، تجلت في دفع أحد السائقين لتخصيص "التاكسي" الخاص به لنقل المبترعين بالدم مجانا لعلاج وإسعاف المصابين في حادث اصطدام قطارين الصعيد، وعلق لافتة كتب فيها "هذا التاكسي لنقل المتبرعين بالدم مجانا في حادث القطارين".



طوابير التبرع بالدم

وشهدت مستشفى طهطا العام تزاحمًا من المواطنين للتبرع بالدم، بعد نشر استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم أوجه المساعدة الطبية، والتوجه للتبرع بالدم سواء عبر بث مباشر أو ستوري "فيس بوك" أو من خلال تدوينات.



وجبات بالمجان

ونظرًا لوجود أهالي مغتربين من أهالي الضحايا، ظهرت شهامة أهل الصعيد، بتسخير بعض المطاعم لخدمة هؤلاء، ومن بينهم مطعم "وصاية طهطا"، الذي أعلن عبر حسابه استقبال جميع عائلات الضحايا من المغتربين لتناول وجبات بالمجان.



وكانت هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانا عقب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا في محافظة سوهاج.



وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 11:42 اصطدم قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة، بمؤخرة آخر عربة بقطار157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، كما زار المصابين وتأكد من تلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة.



وأكد رئيس الوزراء فتح غرفة أزمات لمتابعة تطور حادث "قطاري سوهاج".



وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام.



وحرصت الوزيرة، على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.



وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوف، وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة.