عبير نعمة تكشف لبلال العربي عن حالة الموت التي تعيشها بيروت من حلقة B my guest





الفيديو كليب يقول إنه لما بنتشارك بالألم أو البوح به الألم بيصير أقل و انا حسيت بها الفيديو كليب اني اتحسنت أكتر.



وسالها بلال انتي و جوليو يمكن اتقبلتوا بس يارا اللي كانت منتظرة أخ او اخت كيف استقلبت الموضوع؟

فجاوبت أول مرة قررت يارا أن تتجاهل الحديث بالموضوع.



ثاني مرة تقبلته حتى اذا سآلناها انه نجيب اخ او اخت بتقول انها ما بدها نعيش نفس الشيء اللي عشناه.



تحدث بلال عن سنة ٢٠٢٠ و الهم الذي عاشه لبنان انتي كمان مريتي بسنة صعبة من أول الاغلاق الذي حدث وقت بدأتي إنتاجاتك لحد إصابتك و إصابة بعض افراد عائلتك بكورونا، قالت:" شو بدي قول الله يخلصنا من مابوس كورونا و من كل الهم ياللي عشناه، بيروت هذه السنة حرقت قلوبنا كأنه احنا ولاد الوطن عايشين بالصدفة و حاملين نعشنا على أكتافنا".





وتابعت قائلة:"لبنان دايما شايل جروحه و ما في مين يسمع ولا يرى ولا من يغير المصير الأسود القاتم

علـى أمل إنه لبنان يرجع يولد من رماده، احنا في حالة موت".





عاود بلال وسألها كيف كان احساسك لما غنيتي وقتها بشوارع بيروت، فأجابت قائلة :"حسيت إن الموسيقى صوتها أعلى وأقوى وتوصل لله، احنا ما كنا نحتفل كنا نتشارك مع الناس بالصلاة سوا من مكان الانفجار

كانت أصعب مرة بغني بحياتي".



وعند سؤاله لها إذا كان هناك شيئًا قد تغير بالنسبة لها عن قناتها بلبنان بعد الإنفجار، عبرت قائلة:"نحن عايشين بالصدفة هذا ما اكتشفته، لبنان بلد عظيم إنما لابد من تغيير جذري، ح كامنا سرقوا مننا بكرة و الحلم، ا كتشفت محبة الناس و المبادرات الرائعة وإن الناس ملهاش غير بعض ، اكتشفت إن نحنا مكملين بمسيرة الألم ، اكتشفت إن تعبت".





وتابعت أنا بعدني هناك بعدني بفكر بسبب بنتي اللي ما بتمنى تعيش اللي عشته أنا خلقت بالحرب و أهلي عانوا من الحرب و أبي فقد رجله بالحرب ، الانسان بيقدر يحمل وطنه في أي مكان ، نحن بحاجة لسلام و بحاجة لوطن.



أثناء الحديث سألها بلال رغم ظروف السنة الصعبة قدمتي أغنية فلو و أغنية فيها ايجابية اكثر و هي هيدي الدنيا ؟

لترد عبير:" السنة كانت ظروفها صعبة و كان صعب نلتقي بالستوديو بس حاولنا نجتهد على قد ما بنقدر حتى نقدم للمستمعين ما يليق بهم الألبوم اللي بيتحضر هلا هو تاني البوم مع شركة يونيفيرسال مينا و سيكون فيه ٨ اغنيات قصص مختلفة و تعاونات مكررة منهم مع مروان خوري و ريان الهبر، أنا صعبة في انتقاءاتي و باختار الاغاني اللي بتشبهني ، الاغنية تحية لكل امرأة تعاني من آثار الغياب وهو حكاية خمس نساء و انا منهم لأني اتعرضت للاجهاض اكثر من مرة في مراحل متآخرة من الحمل، حبيت أحكي قصتي حتى نقول لكل امرأة انتي مش لوحدك".





وأضافت قائلة:" طلبت من الشاعر غسان مطر انه يكتبلي الأغنية و لأنه انا عندي اختبار مع الخسارة حبيت الحنها بنفسي ، المخرج ايلي فهد اقترح انه يصورها بتقنية المشهد الواحد لتظهر فكرة كيف الألم ينتقل من مكان لمكان".



ومن جانبه بلال دايما بتحاولي تبرري إنه أنا مش مطربة الطبقة المخملية كيف بتقدري توازني بين هويتك الموسيقية و بين انك توصلي لأكبر عدد من الجمهور؟



عبير هو مش تبرير هو شعور أنا بحب صوتي و موسيقتي توصل لكل الناس ، قطعت بمرحلة اني غنيت يمكن بس للإيليت، مش لازم كل ما نغني نبحث بالقاموس لازم نمشي مع الناس أكيد برقي أم كلثوم غنت الطقطوقة، مش معنى إني بقدم أغنية إني بقدم موسيقى هابطة ممكن قدم كلمة بسيطة لكن عميقة بنفس الوقت الفنان لينجح لازم موسيقته توصل لكل الناس



واضافت بالعكس الموسيقى غنى و هي مش خيار بالنسبة لي هي البيت اللي بسكن فيه هي الدم اللي بيمشي بعزوقي و هالتراكمات اللي عشت فيها هي اللي خلتني أكون أنا

انا بعدني ببداية المشوار



وتحدث بلال معها عن عائلتها لترد قائلة :"احنا بنكمل بعض و اللي بيربطنا هذا السجن الذهبي و بيربطنا يارا و بنشجع بعض و قلبنا على بعض و هو سبق و لحنلي أغنية حكاية، أنا ممتنة لعيلتي لزوجي و بنتي".





وعبرت عبير عن أهمية العيلة، قائلة:"

اهم شي التماسك انه قلبنا على قلب بعض فرحنا واحد وجعنا واحد، عيلتي هي قوتي و هي ارتباطي بوطني و جذوري و الموسيقى، مثلي الأعلى أمي، و الوالد هو المعلم الآول بالموسيقى و على الصعيد الإنساني أيضًا.









ووجه بلال سؤالاً لها، قال فيه :"اصبحنا نشوف يارا علي السوشيال ميديا بتغني ماذا تتنبئي لها؟، لتجيبه قائلة:"ما بدي اتنبئلها بدي اتمنالها حياة سعيدة ،هي بتحب تغني وأنا مش همنعها تعمل اللي هي بتحبه، بتحب تغني باللغات الثانية اكثر من العربي بحس إنها ما بتحب تقارن فيا".





برنامج b my guest يعرض يوم الخميس علي روتانا سينما الساعه ٥ و قناة lbc الساعه ٩ مساء.

و يوم السبت علي روتانا موسيقي الساعه ٨ مساء.

استضاف الإعلامي بلال العربي في برنامجه Be my geust النجمة عبير نعمة، وكان اللقاء يتسم بالعفوية والصدق مما اكسب اللقاء خصوصية .وبدأت حديثها مع "العربي" قائلة :أنا بأصعب الظروف ممتنة لكل شيء لابد رغم العتمة القاتمة إنه نرجع نقف قدام الشمس.