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السودان: عمليات بحث مستمرة عن 4 مسؤولين كانوا على متن القارب في منطقة حلفا

السبت 27/مارس/2021 - 11:56 ص
غرق قارب - صورة أرشيفية
غرق قارب - صورة أرشيفية
وكالات
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أكدت السلطات السودانية، منذ قليل، استمرار عمليات البحث عن 4 مسؤولين كانوا على متن القارب في منطقة حلفا.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بالعثور على 7 ناجين في غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفا أقصى شمال السودان.

 

وفي سياق آخر، قال مصدر سوداني رفيع، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن هناك توصيات رفعت للجنة الطوارئ العليا بينها فرض إغلاق جزئي في الخرطوم لمواجهة فيروس  كورونا.

 

وذكرت وزارة الصحة السودانية، أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة فى السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافى.

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