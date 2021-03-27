وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين

شارك اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبيةوالمواطنين المستحقين من كبار السن والأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه وذلك بمستشفى شربين المركزي ومستشفى بلقاس المركزي.



وحضر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من الاطقم الطبية والمواطنين وشهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



كما اشار مكي ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية



الجدير بالذكر انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.



ودعى مكي جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:

www.egcovac.mohp.gov.eg

الجدير بالذكر انه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الاتيه (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر،) بالاضافه الى مركز اللقاح بالمستشفى الدولي.



جاء ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبيه وكبار السن ومرضى المراض المزمنة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في اماكن تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

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