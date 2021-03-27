Advertisements

وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين

السبت 27/مارس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شارك اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبيةوالمواطنين المستحقين من كبار السن والأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه وذلك بمستشفى شربين المركزي ومستشفى بلقاس المركزي.

وحضر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من الاطقم الطبية والمواطنين وشهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

كما اشار مكي ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية

الجدير بالذكر انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

ودعى مكي جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح:
www.egcovac.mohp.gov.eg
الجدير بالذكر انه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الاتيه (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر،) بالاضافه الى مركز اللقاح بالمستشفى الدولي.

جاء ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبيه وكبار السن ومرضى المراض المزمنة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في اماكن تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.
.
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين
وكيل صحة الدقهليةيشارك في فعاليات تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين يلقاح كورونا بمستشفى شربين

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 22 ساعة

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعة و 14 دقيقة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

فك الشمع وفتحه مجددا.. مفاجأة بشأن مصنع ملابس بعقار جسر السويس المُنهار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ 39 دقيقة

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها