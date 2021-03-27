شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل “الطاووس” رمضان 2021



وظهرت كل شخصيات مسلسل "الطاووس" خلال البوسترات بشكل مختلف تمامًا، حيث ظهروا من خلال الشخصيات التي سيؤدوها في المسلسل، والتي حملت في طابعها جانب من الغموض والتشويق من خلال نظراتهم الحادة و طابع الحزن الذي سيطر على ملامحهم هذا إلى جانب كلمة مسلسل الطاووس، والتي ظهرت ملطخة بالدماء.



وكان رؤوف عبد العزيز، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيزر التشويقي الأول لمسلسل"الطاووس"، وعلق عليه، قائلا: "أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام توكلنا على الله".

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

https://www.facebook.com/raoofabdelazizofficial/photos/pcb.382613226459469/382613163126142

واصل المخرج رؤوف عبد العزيز، الترويج لمسلسل الجديد"الطاووس" بطولة النجم العربي جمال سليمان، حيث نشر أكثر من بوستر للمسلسل يتصدرهم نجوم العمل الذين ظهروا بلوك شخصياتهم خلال أحداث العمل، المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021ونشر رؤوف عبد العزيز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددًا من البوسترات المنفصلة، لكل بطل من أبطال العمل، فكان للنجم جمال سليمان بوستر خاص به، وكذلك الفنانة سمية أيوب، وسهر الصايغ، و أحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، و خالد عليش، و هبة عبد الغني، و رانيا محمود ياسمين، ومها نصار، ودانا حمدان، و عابد عناني، ومهند حسني، و يوسف الأسدي، وفرح الزاهد.