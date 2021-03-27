عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

صرح متحدث الرئاسة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة حادث تصادم قطاري سوهاج.



ووجه الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في حادث تصادم قطاري سوهاج، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.



كما وجه الرئيس بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم اليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث أن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.

