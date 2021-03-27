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ضبط مالك مخبز استولى على أموال الدعم بالقليوبية

السبت 27/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مالك مخبز بلدي استولى على 1،317،456 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق، من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن مباحث التموين حملة على المخابز البلدية، لضبط منظومة الخبز.

وجرى خلال الحملة، ضبط مالك مخبز بلدي – بمحافظة القليوبية)، لاستيلائه على مبلغ (1،317،456 جنيه من أموال الدعم)، دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

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اموال الدعم القليوبية

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