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شادي خفاجة يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "الإختيار 2"

السبت 27/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان شادي خفاجة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.


وأعرب شادي خفاجة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، مُشيرًا إلى أنه شرف كبير له ولأي ممثل العمل في عمل وطني مثله.

وأضاف شادي خفاجة :" المسلسل اتشاف كويس، والسنة اللي فاتت والناس كلها اتفرجت عليه، وشوفنا فيه نجوم كبار جم يعملوا مشهد أو مشهدين ضيوف شرف، فشرف لأي ممثل إنه يشتغل في عمل وطني زي ده".

وأوضح شادي خفاجة أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" هو وجود المخرج المتميز بيتر ميمي، حيث أنه أصبح من أهم المخرجين المتواجدين على الساحة
الفنية حاليًا، والعمل معه إضافة كبيرة له، مُضيفًا :"وإنك تشتغل مع شركة زي سينرجي وتامر مرسي دي حاجة بتزيد من قيمتك التسويقية كفنان".

وفي سياق آخر، يشارك شادي خفاجة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، وهووبطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان، ندى موسى، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

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