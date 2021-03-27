تعرف على حالة الطقس اليوم السبت بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد محافظة الدقهلية اليوم السبت طقس مشمس بدرجة حرارة متوسطة 11 درجة مأوية، وسجلت درجة الحرارة العظمي في الدقهلية 21 درجة ماوية والصغرى 5 درجات، بنسبة رطوبة 60%، واتجاه رياح غربية.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس لطيف نهارا، معتدل ليلا..



وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا.

حالة الطقس في الإسكندرية



كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس لطيف شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".



الظواهر الجوية



نشاط للرياح على الصعيد وجنوب سيناء



شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح