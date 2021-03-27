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موعد مباراة أياكس أمستردام وروما في ربع نهائي اليوروباليج

السبت 27/مارس/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره روما الإيطالي، يوم الخميس الموافق 8 أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي.


وتقام مباراة أياكس أمستردام وروما في ربع نهائي اليوروباليج، على ملعب يوهان كرويف أرينا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكان أحفاد كرويف تأهلون إلي هذا الدور، بعدما تجاوز فريق يونغ بويز السويسري في دور الـ 16، بنتيجة 3-0 ذهابًا في هولندا، وفاز إيابًا بهدفين نظيفين في سويسرا.


بينما الذئاب تجاوز فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين، فاز بملعبه بثلاثية نظيفة، وفي أوكرانيا بهدفين مقابل هدف.


يذكر ان الفائز من مباراة روما الإيطالي وأياكس أمستردام، سيلاقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة، في دور نصف النهائي.

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