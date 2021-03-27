هيثم عرابي: المدرب الأجنبي أفضل من المصري للمنتخب في الوقت الجاري

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن المدرب الأجنبي أفضل من المدرب المصري للمنتخب في الوقت الجاري





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" أنه لا يعتقد رحيل حسام البدري عن المنتخب الوطني بعد تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية.





وتابع: "إذا رحل حسام البدري في أي وقت فمن رأيي أن المدرب الأجنبي أفضل من المدرب المصري في الوقت الجاري".



