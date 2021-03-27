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ضبط عاطل وسيدة بتهمة سرقة محل هواتف بالقاهرة

السبت 27/مارس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل وسيدة سرقا مبلغ مالي وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكي.

وتبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (35 هاتف محمول مختلفة الأنواع - مبلغ مالي - 2 جهاز DVR ) من داخل المحل ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل سابق بالمحل "محل البلاغ"، إحدى السيدات).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وضبط بحوزتها (3 هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة") وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وأمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بمسكنه الكائن بأصل بلدته بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية وهواتف محمولة داخل المحل ملكه، اختمرت في ذهنه فكره سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية، وتمكن من التسلل لداخل المحل بأسلوب "التسلق " والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (عدد 25 هاتف محمول -مبلغ مالي - 2 جهاز DVR) المُستولى عليهم من محل المجنى عليه، وأقر بقيامه بالتصرف في باقي الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لدى أحد الأشخاص وإنفاقه باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط عاطل وسيدة بوابة الفجر القاهرة الفجر

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