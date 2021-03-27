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رئيس الوزراء يكشف تفاصيل اجتماعه مع السيسي بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لمتابعة تداعيات الحادث، ووضع رؤية محددة للتعامل في قطاع السكك الحديدية حتى انتهاء عملية تطوير القطاع.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن اليوم يوجد صورة أكثر دقة عن تفاصيل الحادث، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف معاش خاص لكل من تسبب الحادث في إصابته بنسبة من العجز.

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