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العثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت بسبب البرد القارس شرقي لبنان

السبت 27/مارس/2021 - 12:20 م
برد
برد
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بالعثور على 4 سوريين تجمدوا حتى الموت بسبب البرد القارس شرقي لبنان.

 

وفي وقت سابق، توفي 15 طفلاً نازحاً، غالبيتهم من الرضع، في سوريا بسبب البرد القارس ونقص الرعاية الصحية، وفق ما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

 

ولقى الأطفال حتفهم في مخيم الركبان، جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن، والذي يعاني نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية، وآخرون خلال الرحلة الشاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.

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لبنان سوريا البرد القارس 4 سوريين

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