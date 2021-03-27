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مناظرة النيابة لجثث ضحايا عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثث ضحايا عقار جسر السويس المنهار، وكشفت التحقيقات عن أن مالك الطابقين الأرضي والأول شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وكان يقوم بالعبث المستمر في أساسات العقار.

كما كشفت مصادر للفجر عن أعداد الضحايا ليصل ارتفاعها إلى 8 جثث و24 مصابا ومازال البحث مستمر حتى الآن عن الضحايا الأخرين.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.

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انهيار عقار جسر السويس النيابة

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