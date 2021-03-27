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صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما

السبت 27/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج الكبير هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقالت "أبو السعود" إن المخرج الكبير هاني إسماعيل، نجح في ترك بصمته الخاصة في أعماله الفنية التي نالت شهرة واسعة في العالم العربي، فأصبح اسمه وأعماله علامة بارزة في تاريخ الدراما العربية.

جدير بالذكر أن المخرج الكبير هاني إسماعيل، قدم مجموعة مهمة من الأعمال الدرامية الشهيرة مع كبار نجوم الفن، منها مسلسلات "الحساب" بطولة صلاح السعدني وسماح أنور، و الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" بطولة رياض الخولي وأحمد ماهر وفادية عبد الغني، بالإضافة إلى مسلسلات "ثورة الحريم" و"سوق العصر" و"سلالة عابد المنشاوي" بطولة النجم الراحل محمود ياسين.
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما
صفاء أبو السعود: المخرج هاني إسماعيل علامة بارزة في تاريخ الدراما

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