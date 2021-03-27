رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن هيئة قناة السويس تحركت فور وقوع الحادث، حيث تم الاستعانة بكافة الكوادر بالقناة والخبرات الدولية، منوها بأن اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئيس هيئة قناة السويس وسيكشف الإجراءات التي تتم لتعويم السفينة.



ووجه التحية لكل الدول التي عرضت المساعدة الفنية أو اللوجيستية للمساعدة في حل الأزمة، معلقا: "كل همنا إعادة حركة الملاحة".



كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل حادث جنوح السفينة بقناة السويس، مشيرا إلى أنه حادث استثنائي، حيث تعتبر السفينة من أكبر الحاويات على مستوى العالم.