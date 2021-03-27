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وزيرة الصحة تكشف حالة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 12:39 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 90 حالة من إصابات حادث تصادم قطاري سوهاج غادروا الستشفى، ويتوقع خروج 30 حالة اليوم.
وكشفت "زايد"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، طبيعة إصابات حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحة أن هنلك 116 حالة يعانوا من كسور، و49 حالة اجرى تدخلات مختلفة، و20 حالة كانوا في غيبوبة كاملة.
وأوضافت وزيرة الصحة، أن 11 حالة من المصابين أجرى لهم تدخل جراحي، و3 حالات تم نقلهم إلى معهد ناصر بالأمس.
وكشفت "زايد"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، طبيعة إصابات حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحة أن هنلك 116 حالة يعانوا من كسور، و49 حالة اجرى تدخلات مختلفة، و20 حالة كانوا في غيبوبة كاملة.
وأوضافت وزيرة الصحة، أن 11 حالة من المصابين أجرى لهم تدخل جراحي، و3 حالات تم نقلهم إلى معهد ناصر بالأمس.
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