ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما



في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (79296) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (6640) محكوم عليهم وذلك على النحو التالي:

(361) حكم جناية.

(23376) حكم حبس جزئي.

(4630) حكم حبس مستأنف.

(39652) حكم غرامة.

(11277) مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (11) متهم، ارتكبوا (6) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات.. بإجمالي (263) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (26٫985 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (24٫269 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫060 كيلو جرام).

كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1٫543 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (897 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (343 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (4٫020 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (5 جرام).

عدد (2218) قرص مخدر.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (15) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (225) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20296) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 161 متهما وذلك على النحو التالي:9 بنادق آلية.(31) بندقية خرطوش.(8) طبنجات.(135) فرد محلى.(135) طلقة مختلفة الأعيرة.(10) خزينة متنوعة.ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.(230) قطعة سلاح أبيض.