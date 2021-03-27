Advertisements

ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما

السبت 27/مارس/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 161 متهما وذلك على النحو التالي:
9 بنادق آلية.
(31) بندقية خرطوش.
(8) طبنجات.
(135) فرد محلى.
(135) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
(230) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (79296) حكما قضائيا متنوعا بإجمالي (6640) محكوم عليهم وذلك على النحو التالي:
(361) حكم جناية.
(23376) حكم حبس جزئي.
(4630) حكم حبس مستأنف.
(39652) حكم غرامة.
(11277) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (11) متهم، ارتكبوا (6) حوادث متنوعة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (247) قضية مخدرات.. بإجمالي (263) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت (26٫985 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (24٫269 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫060 كيلو جرام).
كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1٫543 كيلو جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (897 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (343 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (4٫020 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جرام).
كمية من مخدر الكيتامين وزنت (5 جرام).
عدد (2218) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (15) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.
في  مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (225) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20296) مخالفة مرورية متنوعة.
في  مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط اسلحة نارية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ ساعتين

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة عن مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

4 مفاجآت عن عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ أقل من نصف ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

وزير النقل لـ ركاب القطارات: يا ريت كلنا نلتزم بدفع التذكرة

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 6 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 10 ساعة

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 208 قطعة سلاح ناري و242 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 211 قطعة سلاح ناري و241 قضية مخدرات

ضبط 226 قضية مخدرات وتنفيذ 79863 حكم قضائى متنوع

ضبط 137 قضية مخدرات وتنفيذ 49369 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 258 قضية مخدرات وتنفيذ 78125حكما قضائيا خلال يوم

تنفيذ 80628 حكما قضائيا متنوع خلال 24 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 م

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

11:27 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها