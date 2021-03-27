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روسيا تسجل 8885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 12:39 م
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 8885 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مع تراجع هذا المؤشر لليوم الثاني على التوالي، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة أيضا إلى 387 من 405 أمس.

 

وقد أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 4 ملايين و510744 حالة، منها 97404 حالات وفاة.

 

ووصل إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و130498 شخصا، بعدما تماثل 10337 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، في حين تبقى هناك 282842 حالة تشطة.

 

وتراجع معدل الإصابات اليومية في العاصمة موسكو، من 1831 أمس إلى 1551 اليوم، مع تسجيل 54 وفاة جديدة مقابل 55 أمس.

 

وفي مدينة بطرسبورج، واصلت مؤشرات الوباء انخفاضها تدريجيا، حيث تم رصد 749 إصابة و32 وفاة جديدة مقارنة مع 782 إصابة و36 وفاة في إحصائية أمس.

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