محمود شافعي ممثلاً لمصر بفعاليات المؤتمر الدولي للبروتوكول والاتصال بالأرجنتين



يشارك الباحث المصري محمود شافعي، مؤسس المبادرة العربية "العلاقات العامة للجميع"، بفعاليات المؤتمر الدولي للبروتوكول والاتصال "الأرجنتين 2021"، ممثلا عن مصر ، متحدثا عن إدارة الصورة الذهنية للمؤسسات، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر في الفترة من 27 حتى 29 مايو المقبل بالأرجنتين.

ويضم المؤتمر أكثر من 50 خبيرا من خبراء العلاقات العامة من مختلف بلدان العالم وهي: "الأرجنتين، إسبانيا، مصر، انجلترا، البرازيل، وألمانيا وإيطاليا ، كولومبيا، استونيا، باراجوى، أورجواى، كوستاريكا، جواتيمالا، المكسيك، بلجيكا".



وأعرب شافعي، عن سعادته بتلك المشاركة، لأنها تمثل بلده مصر خارجيا، متمنيا أن تحظى العلاقات العامة بالاهتمام الكافي بمصر والوطن العربى، وأن تدرك المؤسسات مدى أهميتها وأدوراها في نجاح المؤسسة.



وأضاف شافعي، أن هذه المشاركة الثانية له فى هذا المؤتمر والثالثة بالنسبة له لتمثيل مصر خارجيا، حيث سبق له المشاركة بمؤتمر المكتبات الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة في 2018.