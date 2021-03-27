في أول ظهور له بعد حادث قطاري سوهاج.. وزير النقل: "بقدم اعتذاري وأسفي"



وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، إلى أن اليوم يوجد صورة أكثر دقة عن تفاصيل الحادث، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف معاش خاص لكل من تسبب الحادث في إصابته بنسبة من العجز.



قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، متمنيا الشفاء للمصابين، مضيفا: "بقدم اعتذاري وأسفي أنا وكل العاملين المسئولين عن هذا الحادث الأليم".وقال "الوزير"، خلال مؤتمر لاستعراض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج، غنه لن يتحدث عن كيفية وقوع الحادث نظرا لأن الأمر في يد النائب العام، وجاري التحقيق فيه، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل.وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لمتابعة تداعيات الحادث، ووضع رؤية محددة للتعامل في قطاع السكك الحديدية حتى انتهاء عملية تطوير القطاع.